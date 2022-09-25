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【MPF】積金局劉麥嘉軒：積金易平台目標是將強積金行政費降55%

Hot Talk 17:59 2022/09/25

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積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指積金局正全力構建的積金易平台，將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，目標是將計劃行政費降低55%。

至於其他收費，她指積金局將續提升強積金透明度，協助計劃成員作出合適的投資決定及選擇服務提供者，從而促進市場競爭，帶動收費下調。

提升透明度方面，她表示，積金局的網站上提供的「強積金基金平台」於上月開始新增兩項「排行榜」，分別為「最低五年期累積回報的十個基金」和「最高開支比率的十個基金」，連同之前的「最高五年期累積回報十個基金」和「最低開支比率的十個基金」兩個「排行榜」，讓計劃成員更易比較基金回報及收費。積金局亦要求強積金受託人在積金易平台全面運作後，在周年權益報表中向計劃成員提供所投資基金的收費及以港元為單位的收費金額和收費百分比，讓計劃成員直接了解自己在該年度被收取的各項費用，積金局正與受託人商討執行細節，適時向公眾交代安排。

她提到，用以客觀衡量強積金收費水平的「基金開支比率」由2007年的2.1%，降至目前的1.37%，減幅35%，惟她稱，計劃成員不應單純比較收費，而更需要考慮個別基金是否物有所值，若該基金透過更積極的管理爭取得更好成果，即使收費較高，其性價比可能比收費較低但回報較遜色的基金為高。

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編輯：胡學能

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