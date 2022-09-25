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【美股焦點】東南亞網約車Grab稱無意大規模裁員　正在進行選擇性地招聘

股市 16:55 2022/09/25

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【美股焦點】東南亞網約車Grab稱無意大規模裁員　正在進行選擇性地招聘

環球科網公司縮減人手成風，但東南亞電召汽車及外賣平台Grab（美：GRAB）據報無意大規模裁員，並且正在選擇性地招聘，並重申拓展其金融服務大方向。

Grab 行政總裁Alex Hungate接受外電訪問時表示，今年早些時候，Grab 一直擔心全球經濟衰退，並且對任何招聘都非常謹慎和審慎，但形容公司沒有達到絕望地步，須要凍結人手或大規模裁員。

Hungate指出，Grab 在今年年中重組特定業務，「我知道其他公司一直在進行大規模裁員，我們認為公司不屬於那種情況」。Hungate透露，公司正在招聘數據學、地圖技術及其他專業領域的職位，但承認每次招聘決定比以往難。Hungate表示，公司想保留資金，故招聘的障礙肯定已經提高了。

Grab 重申其金融服務發展決心，Hungate表示，公司不論在平台內外均顯著增加支付、錢包和非銀行金融貸款服務。今年 Grab 重組金融科技部門，專注於更具盈利的領域。Hungate說，隨著公司作出轉變，料業務組合將朝著更高的利潤率發展。

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責任編輯：李哲毅

美股 經濟衰退 東南亞 金融服務 Grab

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