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【電動車】通用汽車斥資60億改建工廠 生產電動車零件

環球政經 16:37 2022/09/25

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通用汽車（美：GM）周五（23日）表示，將在其位於俄亥俄州托萊多的工廠投資7.6億美元（約60億港元），為電動車製造驅動裝置，為通用汽車在美國首家生產電動汽車相關引擎或變速器工廠。

通用汽車表示，一旦工廠被改造，它將生產通用汽車的電動車驅動裝置系列，將電能從電池組轉化為車輪的機械運動。通用汽車的電動車驅動單元將涵蓋前輪驅動、後輪驅動和全輪驅動的推進組合，包括高性能和越野能力。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

通用汽車去年稱，2020年至2025年，將增加350億美元投資其電動車和自動駕駛車領域，目標在2035年停止銷售汽油車。該公司目標在2025年達到年產100萬輛電動車。

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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