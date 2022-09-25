【烏克蘭戰爭】普京簽署新法律嚴懲 逃兵或主動投降最高入獄10年

隨著俄羅斯尋求在烏克蘭加強軍事行動，俄羅斯總統普京上周六（24日）簽署一系列與動員令有關的刑法修正案，包括提高逃兵及投降等行為的罰則，最高可監禁十年或以上。此外，國防部同日宣布，免除負責後勤事務的國防副部長職責。

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由俄羅斯國家杜馬（即下議院）上周二（20日）緊急通過的一系列刑法修正案，總統普京（Vladimir Putin）上周六正式簽署。

新法案特別加入「動員」、「戒嚴」、「戰爭」字眼，包括提高逃兵、刻意投降、拒絕戰鬥及不服務軍隊命令等行為的罰則，違法者將面臨最高十年或以上監禁。

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此外，普京同日簽署另一項法律，簡化在俄羅斯軍隊服役最少一年的外國人士申請公民身份要求，他們無需在當地居住五年。

有分析指新法案的主要對象估計是來自前蘇聯共和國、受僱從事艱苦、低薪工作的中亞移民。而莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）上周二宣布，在Sakharovo移民中心開設徵召辦公室。

國防部上周六亦宣布，撤換副部長布爾加科夫（Dmitry Bulgakov），並由國家防衛管理中心首長米津采夫（Mikhail Mizintsev）接替職務。布爾加科夫主要負責後勤，有指他因俄烏戰爭下的俄軍後勤混亂而飽受冷眼。

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責任編輯：郭麗明