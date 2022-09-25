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【科技巨頭】員工不滿削減娛樂津貼 Google行政總裁Sundar Pichai：不要把金錢與樂趣劃上等號

環球政經 16:14 2022/09/25

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宏觀經濟前景不明朗，美國科技巨頭Google正在採取各種削減成本的措施，有員工為此感到不滿，對此，Google行政總裁Sundar Pichai回應，「不要把金錢與樂趣劃上等號。」

據《CNCB》報導，Google行政總裁Sundar Pichai在上周公司全員會議上，被員工質問，為甚麼公司要通過限制旅行、削減娛樂預算和津貼來「貶低」他們，尤其是在公司擁有「創紀錄的利潤和巨額現金儲備」。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

對此，Sundar Pichai表示，Google創立初期，公司規模很小，員工鬥志昂揚，但也沒甚麼有趣的事。他認為員工不應把金錢與樂趣劃上等號，「你可以走進一家努力工作的初創公司，在那裏可能會很開心，但這不應一定等同金錢。」

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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