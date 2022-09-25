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【英國王室】哈里傳急改自傳 憂祖母逝世影響觀感

環球社會熱點 16:05 2022/09/25

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傳哈里急忙修改自傳內容。

英國哈里王子早前已與出版商簽署合約，預備今年底出版自傳。英國媒體報指，英女王伊利沙伯本月逝世打亂哈里自傳出版計劃，有傳他希望急忙修改內容，擔心部分在祖母離世後不久公開有關內容可能造有不好觀感。

【英女王國葬】王室發布女王墓碑照 將向公眾開放悼念 【下一頁】

《每日郵報》引述消息人士指出，英女王逝世後，哈里（Prince Harry）已要求大幅修改自傳部分內容，希望不要在祖母離世及國葬舉行後不久﹑父親查理斯三世（Charles III）剛登基的時刻公開有關內容。

有指，哈里在上周英女王國葬舉行前夕，目睹當地民眾對王室的支持，擔心自傳內容可能造成不好觀感。而且，今次是哈里與梅根宣布脫離王室後，與其他王室成員相處最長時間，可能使他萌生修改自傳的想法。

    點擊圖片放大
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【英女王逝世】前5日與牧師會面 曾透露人生無憾 【下一頁】

然而，出版商消息人士表明，因哈里已收7位數訂金，他可以決定的修改空間不大，而且可能不夠時間修改。據悉，出版商早前因內容過於聚焦心理健康問題及情感傳達，要求重寫哈里自傳。

哈里自傳暫未有正式出版日期，但有傳可能在感恩節前發行，瞄準聖誕節市場。每日郵報報稱，出版商與哈里簽訂3本書合約，耗資3680萬英鎊（約3.13億港元），並預支2,000萬英鎊（約1.7億港元）予哈里。

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責任編輯：吳漢培

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