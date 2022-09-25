【司長網誌】陳茂波稱本地邁向晴天 促各界做好復常準備

財政司司長陳茂波周日（25日）發表網誌，表示多家主要央行大幅加息，而香港是全方位開放的經濟體，勢必多方面受到影響，形容「外圍漫天風雨 」。同時本港明（26日）起將放寬入境防疫要求，陳茂波指本地正邁向「晴天」，促各界做好復常準備。

陳茂波預料，出口將進一步受壓，即將公布的八月跌幅繼續擴大。另外，多家本港主要銀行上周也將最優惠貸款利率(P)上調0.125厘，並同時上調存款利率，借貸成本亦隨之上升。金融市場，尤其是外匯和證券市場，將隨外圍市場變化而持續波動。

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陳茂波又提到，入境防疫要求明日起放寬，包括取消入境人士的酒店檢疫安排，改為「0+3」的規定。陳茂波稱，在這關鍵時刻，市民須積極配合防疫要求。同時也要加速做好復常的各項準備，以便在邁向「後疫情」階段時，也能捕捉經濟恢復帶來的機遇。

陳茂波續指，10月1日將發放第二期的消費券，將有助提振消費需求，惠及零售及餐飲市道。

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責任編輯：黃苑筠