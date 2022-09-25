【英女王國葬】王室發布女王墓碑照 將向公眾開放悼念

英女王伊利沙伯二世靈柩於本月19日，下葬在溫莎堡內的國王喬治六世紀念教堂。白金漢宮周日（24日）公布英女王墓碑的照片，墓碑刻有英女王、丈夫菲臘親王、以及英女王雙親名字。民眾周四（29日）起可到場悼念。

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英女王安葬於溫莎堡的國王喬治六世紀念教堂（St George’s Chapel），與父母及丈夫合葬。

王室首王室首次公布墓碑照片，可見墓碑刻有「喬治六世 1895-1952」、「伊利沙伯 1900-2002」、「伊利沙伯二世 1926-2022」及「菲臘 1921-2021」，中間刻有象徵最高榮譽的嘉德勳章（Garter Star），墓碑被鮮花及花圈環繞。

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雖然英女王妹妹瑪格麗特公主（Princess Margaret）亦與家人同葬於教堂內，但名字並未出現在碑文。

喬治六世紀念教堂將於周四起對外開放，供民眾悼念英女王及表達敬意。

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責任編輯：郭麗明