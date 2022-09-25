  • 32°C
香港時間 : 2022925日 (週日) 15:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國房價】經濟學家警告：美國房地產陷衰退 明年夏天房價恐暴跌20%

環球政經 15:07 2022/09/25

分享：

分享：

經濟研究諮詢公司Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 警告，美國房地產市場正處於衰退，預計到明年夏天，房價將再跌20%。

Shepherdson和其團隊在一份研究報告中表示，經季節性調整的現房價格在8月份下跌0.7%，連續3個月下跌，現在價格比5月份的峰值下跌了約5%，雖然房屋供應緊張，但房價仍有望進一步下滑。

Shepherdson稱，庫存水平非常低，意味著價格不太可能突然暴跌，但其仍預計到明年年中，總跌幅將高達20%。                

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

雖然Shepherdson認為房地產市場正處於衰退，但他強調，房地產低迷不會讓美國經濟的其他部分崩盤，因為與2000年代中期的房地產泡沫相比，目前市場的根深蒂固的風險更少。

美國聯儲局主席鮑威爾周三（21日）暗示，局方希望降低樓價，這有助重新調整供求，令市民更能負擔到房價。

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

開啟hket App，閱讀全文
樓價 經濟 地產 鮑威爾 美國 美國聯儲局

下一篇文章

【美股焦點】大多投資者料硬著陸不能避免 高盛下調標指年底目標至3600點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【回復自由行】香港下周一推行「0+3」　除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽
【回復自由行】香港下周一推行「0+3」　除日本外哪國入境免隔離？各國通關入境條件＋檢疫要求一覽
【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
【帶你睇盤】樓齡勝在新　可慳裝修費　屯門一房叫價525萬
筲箕灣形薈兩房1020萬沽　6年帳蝕309萬
筲箕灣形薈兩房1020萬沽　6年帳蝕309萬
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
頂層複式戶累減220萬　放盤1年8個月終連車位賣出
頂層複式戶累減220萬　放盤1年8個月終連車位賣出
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
【家居設計】不想再走北歐無印風格？80萬豪裝646呎單位 以木元素打造東方禪意風格
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款