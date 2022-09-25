【美國房價】經濟學家警告：美國房地產陷衰退 明年夏天房價恐暴跌20%

經濟研究諮詢公司Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 警告，美國房地產市場正處於衰退，預計到明年夏天，房價將再跌20%。

Shepherdson和其團隊在一份研究報告中表示，經季節性調整的現房價格在8月份下跌0.7%，連續3個月下跌，現在價格比5月份的峰值下跌了約5%，雖然房屋供應緊張，但房價仍有望進一步下滑。

Shepherdson稱，庫存水平非常低，意味著價格不太可能突然暴跌，但其仍預計到明年年中，總跌幅將高達20%。

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雖然Shepherdson認為房地產市場正處於衰退，但他強調，房地產低迷不會讓美國經濟的其他部分崩盤，因為與2000年代中期的房地產泡沫相比，目前市場的根深蒂固的風險更少。

美國聯儲局主席鮑威爾周三（21日）暗示，局方希望降低樓價，這有助重新調整供求，令市民更能負擔到房價。

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責任編輯：黃苑筠