【烏克蘭戰爭】拉夫羅夫再稱被迫出兵 誓保護公投烏地

俄羅斯外長拉夫羅夫近日再次重申，俄國是被迫出兵烏克蘭，指控西方拒絕協商及烏克蘭政府在東部地區向己國民眾開戰導致。同時，拉夫羅夫強調，會尊重烏克蘭4地加入俄羅斯的公投結果，並按俄羅斯憲法保護有關地區。

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拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上周六（24日）在聯合國代表大會發言，再次重申現有烏克蘭政府不合法，俄國出兵為保護頓巴斯（Donbas）地區民眾，以及清除歐盟與美國領導的北約對俄羅斯安全產生的威脅。

拉夫羅夫指控美國試圖把全球變成自家後花園，與盟友聯手懲罰與其價值觀不同的國家。他亦批評美國強迫其他國家表態，使各國不能展開「誠實的對話」，反之出現更多「不實資訊﹑劣質演出及挑釁」（disinformation, crude staging, and provocations）。

同時，拉夫羅夫批評西方國家毫不掩飾摧毀及分裂俄羅斯的意圖，直指有關國家有「恐俄症」。他亦警告全球其他國家，西方集團「魔爪」將伸往亞洲﹑南美及非洲。

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另外，拉夫羅夫亦提及烏克蘭4個地區親俄政府舉行的公投，表明會尊重結果及當地民眾意願，直斥烏克蘭現政權為「新納粹政權」，並迫害當地民眾多年。拉夫羅夫強調，俄羅斯會全力捍衛受俄國憲法保護的領土，不排除使用核武保護可能新加入俄羅斯的4個烏克蘭地區。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）回應表示，烏國不會放棄，促請所有擁核國發聲，向俄羅斯表明，暗示使用核武威脅全球安全的言論是不可接受。

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責任編輯：吳漢培