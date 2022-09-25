【美股焦點】大多投資者料硬著陸不能避免 高盛下調標指年底目標至3600點

高盛將標普500指數年底目標位從4300點下調至3600點，幅度約16%。原因是加息前景的明顯轉變，將拖累美股的估值。

高盛在報告中，大多數投資者認為，「硬著陸」是不可避免，目前重點是潛在衰退的發生時間、規模和持續多久。在這框架下，標普500指數的3個月、6個月和12個月目標分別為3400點、3150點和3750點。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

高盛預測，聯邦公開市場委員會（FOMC）將於11月將政策利率上調0.75厘，12月上調0.5厘，明年2月上調0.25厘，聯邦基金指標利率最高升至4.5厘至4.75厘。

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責任編輯：黃苑筠