【英國減稅】德銀分析師：英倫銀行需下周緊急加息 以安撫市場

英國政府周五（23日）宣布自1972年以來最大規模的減稅和投資激勵計畫，引發英國股市、債市、匯市大跌。英鎊兌美元失守1.1水平，低見1.0834，創37年新低。德銀外匯研究全球主管George Saravelos 呼籲，英倫銀行需要盡早在下周緊急大幅加息，有別於以往根據議息時間表來決策，以安撫市場恐慌情緒並恢復公信力。

George Saravelos強調，這是他的個人觀點，並不是德銀經濟學家的觀點。

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George Saravelos 稱，在英國現時利率及英鎊環境下，市場已發出強烈訊號，表明不願為英國財政赤字提供資金。George Saravelos 提到，英國央行下一步如何做已很清晰明確，就是下周盡早大幅加息，才能讓市場恢復信心。

George Saravelos 續指，英倫銀行需要發出強烈訊號，向市場表明願意不惜一切代價，迅速壓制通膨，並將實際利率重回正水平。

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責任編輯：黃苑筠