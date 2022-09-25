▲ 【香港經濟】外圍波動累港受4影響 後疫情捕捉恢復機遇

財政司司長陳茂波在網誌「外圍漫天風雨，本地邁向晴天」指出，香港是全方位開放型經濟，勢受外圍風雨飄搖的經濟情況影響，（1）令出口進一步受壓、（2）借貸成本上升、（3）金融市場持續波動，（4）樓價下跌等資產市場價格受影響。

陳茂波指，從香港本身而言，過去一周也有好消息。隨著新增確診數字漸趨平穩，在平衡風險後，入境防疫要求明日起放寬，包括取消入境人士的酒店檢疫安排，改為「0+3」的規定；旅客登機前可以快速抗原測試取代核酸檢測等，市民和商界普遍歡迎措施。正如行政長官指出，希望在有效管控疫情的情況下，讓社會和經濟有最大的恢復空間，也讓香港能夠聯通世界、保持競爭力，並盡量減少抵港人士的不便。

疫情困擾世界已接近３年，外地的人員往還近期正快速恢復，有人形容環球疫情已在隧道中看見曙光。不過，正如世衞組織總幹事譚德賽形容，馬拉松跑手看到終點的反應不是停下來，而是要全力衝達終點，這樣才能獲得勝利。在這關鍵時刻，更必須齊心全力衝刺，積極配合防疫要求。同時，大家也要加速做好復常的各項準備，以便在邁向「後疫情」階段時，也能捕捉經濟恢復帶來的機遇。

他續指，國慶當日發放第二期的消費券，這亦將有助提振消費需求，惠及零售及餐飲市道。

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記者：譚志偉