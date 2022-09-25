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【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」

環球政經 13:58 2022/09/25

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聯儲局主席鮑威爾周五（23日）出席在華盛頓舉行的「Fed聆聽」（Fed Listens）時警告，在疫情干擾後，美國經濟可能正進入「新常態」。他表示，美國仍持續處理一系列異常的干擾，而作為政策制定者，儲局將使用其 工具，協助經濟度過獨特和充滿挑戰性的週期。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）在活動上亦稱，通脹十分高企，工資整體無法追上通脹，尤其是低收入家庭，需要承受經濟重擔。

聯儲局周四（22日）連續第三次加息0.75厘，不過鮑威爾未有在活動中討論加息前景，或對經濟展望提出更多具體論述。

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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加息 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 經濟

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