【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾：美國經濟疫後或進入「新常態」

聯儲局主席鮑威爾周五（23日）出席在華盛頓舉行的「Fed聆聽」（Fed Listens）時警告，在疫情干擾後，美國經濟可能正進入「新常態」。他表示，美國仍持續處理一系列異常的干擾，而作為政策制定者，儲局將使用其 工具，協助經濟度過獨特和充滿挑戰性的週期。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）在活動上亦稱，通脹十分高企，工資整體無法追上通脹，尤其是低收入家庭，需要承受經濟重擔。

聯儲局周四（22日）連續第三次加息0.75厘，不過鮑威爾未有在活動中討論加息前景，或對經濟展望提出更多具體論述。

【延伸閱讀】 高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠