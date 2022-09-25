【英國減稅】美前財長薩默斯批英國減稅政策「天真」 恐致英鎊兌美元跌破平價

英國政府在周五（23日）出台了半個世紀以來規模最大的減稅方案，前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）接受外媒訪問時，批評英國首相卓慧思（Liz Truss）所採取的經濟政策「天真和一廂情願」，並表示相關政策為英鎊兌美元跌破平價創造條件。

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薩默斯，認為英國的行為有點像一個新興市場將自己變成一個下沉市場（submerging market），「英國脫歐、到英倫銀行政策遠遠落後，再到現在推出的這些財政政策，認為英國將在很長一段時間內，因為推行糟糕的宏觀經濟政策而被人們記住。」

薩默斯表示，如果維持現有政策，當英鎊兌美元最終跌破平價，他並不會感到驚訝。英鎊兌美元周六（24日）曾低見1.083，，跌至37年低位。

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責任編輯：黃苑筠