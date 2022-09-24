劈價102萬促成交易　海麗軒778萬沽　較半年前同類平11%

加息周期下，樓市持續受壓，業主往往要減價促成交易。其中大坑海麗軒低層單位以778萬元易手，成交價較半年前低一層單位，平超過一成。

世紀21日昇地產蔡嘉駿說，海麗軒中層B單位，實用面積430平方呎，原則兩房，現已為一房，向北面，日前以778萬元易手，實用呎價約18,093元。翻查成交紀錄，屋苑半年前低一層單位，以880萬元易手，即現時成交價回落逾一成。

蔡嘉駿續說，業主原叫價880萬元，終減價102萬元。據悉，原業主於2018年12月以700萬元購入上址，持貨近4年，現帳面獲利78萬元，物業期內升值約11%。

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