樓價回落遇誠意買家　業主一減再減　太古城連天台戶累減145萬沽

雖然二手樓價持續下跌，但優質單位只要肯減價，仍有人承接。美聯物業吳肇基說，太古城明宮閣頂層連天台單位，實用面積702平方呎，三房間隔，日前以1,505萬元易手，實用呎價約21,439元。

代理透露，原業主於9月放盤，原叫價1,650萬元，其後減價至1,600萬元，獲換樓客洽購，最終原業主見買家有誠意，加上樓價回軟，故再多減95萬元，終以1,505萬元出售單位，屬市價成交。

資料顯示，原業主於2016年4月以約1,088萬元購入上址，持貨逾6年，現帳面獲利約417萬元，物業期內升值約38%。

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