【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬

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樓價回落遇誠意買家 業主一減再減 太古城連天台戶累減145萬沽
雖然樓價持續回落，但仍然高企，要搵400萬元以下的上車盤不易，但只要不嫌住細些少，亦有選擇。今次利嘉閣推介的屋苑為利寶大廈，屋苑最大賣點是樓價平，不乏400萬元以下的供應。
放盤單位為中層D室，實用面積234平方呎，原則為兩房間隔，現叫價345萬元，若承造九成按揭，首期只需34.5萬元。從相片可見，單位有新淨裝修，可即買即住。
|放盤單位
|利寶大廈中層D室（物業編號：BD59175182）
|實用面積
|234平方呎
|間隔
|原則為兩房
|叫價
|345萬元（更新日期：2022年9月24日）
|賣點
|
附設裝修，乾淨企理。
開放式廚房，增強空間感。
鄰近恆順園及冠峰園，配套完善，民生設施充足。
首期低至34萬，上車之選。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢