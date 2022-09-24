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【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬

股樓投資 18:07 2022/09/24

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雖然樓價持續回落，但仍然高企，要搵400萬元以下的上車盤不易，但只要不嫌住細些少，亦有選擇。今次利嘉閣推介的屋苑為利寶大廈，屋苑最大賣點是樓價平，不乏400萬元以下的供應。

放盤單位為中層D室，實用面積234平方呎，原則為兩房間隔，現叫價345萬元，若承造九成按揭，首期只需34.5萬元。從相片可見，單位有新淨裝修，可即買即住。

    點擊圖片放大
    +10
    +9
放盤單位 利寶大廈中層D室（物業編號：BD59175182）
實用面積 234平方呎
間隔 原則為兩房
叫價 345萬元（更新日期：2022年9月24日）
賣點

附設裝修，乾淨企理。

開放式廚房，增強空間感。

鄰近恆順園及冠峰園，配套完善，民生設施充足。

首期低至34萬，上車之選。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3R6bFuF

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

利寶大廈 利嘉閣 二手市場 私人屋苑 屯門

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樓價回落遇誠意買家　業主一減再減　太古城連天台戶累減145萬沽

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