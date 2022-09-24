【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬

雖然樓價持續回落，但仍然高企，要搵400萬元以下的上車盤不易，但只要不嫌住細些少，亦有選擇。今次利嘉閣推介的屋苑為利寶大廈，屋苑最大賣點是樓價平，不乏400萬元以下的供應。

放盤單位為中層D室，實用面積234平方呎，原則為兩房間隔，現叫價345萬元，若承造九成按揭，首期只需34.5萬元。從相片可見，單位有新淨裝修，可即買即住。

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放盤單位 利寶大廈中層D室（物業編號：BD59175182） 實用面積 234平方呎 間隔 原則為兩房 叫價 345萬元（更新日期：2022年9月24日） 賣點 附設裝修，乾淨企理。 開放式廚房，增強空間感。 鄰近恆順園及冠峰園，配套完善，民生設施充足。 首期低至34萬，上車之選。

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