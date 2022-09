梅根被揭代表王室訪澳洲呻無人工 嚇哈里唔認愛就分手

英國哈里王子與夫人梅根移居美國後,近年屢傳與英國王室不和。有專責王室新聞的英國記者出新書,聲稱梅根2018年與哈里婚後首次代表王室訪問澳洲,期間抱怨自己沒有酬勞,更指梅根婚前曾威脅哈里如不公開戀情就分手。

英國《泰晤士報》記者Valentine Low的新書《In Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》出版在即,英媒提前披露書中的重點内容。

Valentine於書中提到梅根(Meghan Markle)2018年與哈里(Prince Harrry)訪問澳洲期間,雖然十分享受外界的關注,但並不明白到訪澳洲及與民眾握手這些活動的意義。

他更於書中引述幾名隨行工作人員指,最少有一次聽到梅根在訪問行程中表示,她不敢相信自己沒有為此取得報酬。

書中更大揭梅根對待王室職員的態度不友善,在訂婚前半年就曾斥責一名哈里的顧問,更表示自己很快就會成為對方的老闆。

當其中一名高級幕僚向哈里梅根反映,王室職員對他們遭受的待遇感到憤怒時,梅根就反駁指她沒有職責要細心呵護別人。

據悉,梅根有一次更在周五晚餐時段每隔5分鐘致電同一名職員,該名職員其後幾日仍繼續收到梅根的「奪命追魂call」。

Valentine更爆料指哈里梅根拍拖時,曾打算保護梅根免遭大堆狗仔隊追訪。但梅根卻警告他如果不向外界公開她是正牌女朋友的話,她就會選擇分手。

據悉,哈里當時對此感到恐慌。他連忙向肯辛頓宮通訊秘書求助,請對方發表一份聲明證實梅根的女友身份,並譴責媒體報道涉及種族主義和性別歧視。

責任編輯:鄭錦玲