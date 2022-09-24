  • 29°C
香港時間 : 2022924日 (週六) 18:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

梅根被揭代表王室訪澳洲呻無人工 嚇哈里唔認愛就分手

環球社會熱點 17:54 2022/09/24

分享：

分享：

英國哈里王子與夫人梅根移居美國後，近年屢傳與英國王室不和。有專責王室新聞的英國記者出新書，聲稱梅根2018年與哈里婚後首次代表王室訪問澳洲，期間抱怨自己沒有酬勞，更指梅根婚前曾威脅哈里如不公開戀情就分手。

哈里錯過與英女王告別 傳與妻子梅根被拒同行有關 【下一頁】

英國《泰晤士報》記者Valentine Low的新書《In Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》出版在即，英媒提前披露書中的重點内容。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

Valentine於書中提到梅根（Meghan Markle）2018年與哈里（Prince Harrry）訪問澳洲期間，雖然十分享受外界的關注，但並不明白到訪澳洲及與民眾握手這些活動的意義。

他更於書中引述幾名隨行工作人員指，最少有一次聽到梅根在訪問行程中表示，她不敢相信自己沒有為此取得報酬。

書中更大揭梅根對待王室職員的態度不友善，在訂婚前半年就曾斥責一名哈里的顧問，更表示自己很快就會成為對方的老闆。

當其中一名高級幕僚向哈里梅根反映，王室職員對他們遭受的待遇感到憤怒時，梅根就反駁指她沒有職責要細心呵護別人。

據悉，梅根有一次更在周五晚餐時段每隔5分鐘致電同一名職員，該名職員其後幾日仍繼續收到梅根的「奪命追魂call」。

英女王前5日與牧師會面 曾透露人生無憾 【下一頁】

Valentine更爆料指哈里梅根拍拖時，曾打算保護梅根免遭大堆狗仔隊追訪。但梅根卻警告他如果不向外界公開她是正牌女朋友的話，她就會選擇分手。

據悉，哈里當時對此感到恐慌。他連忙向肯辛頓宮通訊秘書求助，請對方發表一份聲明證實梅根的女友身份，並譴責媒體報道涉及種族主義和性別歧視。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

哈里錯過與英女王告別 傳與妻子梅根被拒同行有關
2022/09/23
哈里錯過與英女王告別 傳與妻子梅根被拒同行有關
澳男自稱與哈里同被英國王室拋棄 老婆有一點似足梅根
2022/09/21
澳男自稱與哈里同被英國王室拋棄 老婆有一點似足梅根
查理斯三世冀與國民同甘共苦 擬精簡加冕儀式節省成本
2022/09/21
查理斯三世冀與國民同甘共苦 擬精簡加冕儀式節省成本
【英女王國葬】BBC指高峰時逾半英人收看 成史上最高收視節目（第二版）
2022/09/21
【英女王國葬】BBC指高峰時逾半英人收看 成史上最高收視節目（第二版）
【英女王國葬】靈柩花圈有心思 查理斯特登揀一款花
2022/09/21
【英女王國葬】靈柩花圈有心思 查理斯特登揀一款花

你可能感興趣

哈里錯過與英女王告別 傳與妻子梅根被拒同行有關
14:38 2022/09/23
哈里錯過與英女王告別 傳與妻子梅根被拒同行有關
澳男自稱與哈里同被英國王室拋棄 老婆有一點似足梅根
14:10 2022/09/21
澳男自稱與哈里同被英國王室拋棄 老婆有一點似足梅根
查理斯三世冀與國民同甘共苦 擬精簡加冕儀式節省成本
12:02 2022/09/21
查理斯三世冀與國民同甘共苦 擬精簡加冕儀式節省成本
皇室 梅根王妃 哈里王子 英國 澳洲

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間18:00）

下一篇文章

世衛促富國助貧國抗疫 躺平等同雙手沾滿鮮血

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間17:00）
英國50年來最大規模減稅 物業印花稅豁免增至25萬鎊（第三版）
英國50年來最大規模減稅 物業印花稅豁免增至25萬鎊（第三版）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽 日本10月11日恢復自由行（不斷更新）
【新冠肺炎】各國入境限制一覽 日本10月11日恢復自由行（不斷更新）
拜登演説完落台表現迷失 東張西望兼口噏噏（有片）
拜登演説完落台表現迷失 東張西望兼口噏噏（有片）
哈里錯過與英女王告別 傳與妻子梅根被拒同行有關
哈里錯過與英女王告別 傳與妻子梅根被拒同行有關
【烏克蘭戰爭】俄父被徵召上戰場 女哭別：「一定要回來」（有片）
【烏克蘭戰爭】俄父被徵召上戰場 女哭別：「一定要回來」（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款