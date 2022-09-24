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【內銀股】建行擬設300億元人幣住房租賃基金　改造內房為租賃住房

股市 17:25 2022/09/24

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建行擬設300億元人幣住房租賃基金，投資現有房企資產並改造為租賃住房。

建行 （00939） 周五在上交所發公告，宣佈擬出資設立住房租賃基金。基金募集規模為300億元（人民幣，下同），資金來源為自有資金。

該基金會以私募基金形式，從事房地產股權投資、投資管理、資產管理等活動。投資期限暫定為10年，到期後會評估是否延長。建行會認繳當中299.99億元，建行子公司建信信托有限責任公司下屬的全資子公司，則會認繳餘下的100萬元。

基金的目標定位及投向，是通過投資房企存量資產，改造為租賃住房，增加市場化長租房和保障性租賃住房供給，探索租購並舉的房地產發展新模式。

建行表示，通過出資設立基金，深入推進住房租賃戰略實施，以市場化、法治化、專業化運作，收購房企存量資產，與有關方面加強協作，助力探索房地產發展新模式，促進房地產業平穩健康發展。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：余倩敏

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