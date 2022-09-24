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【職場熱話】打工仔上班首日簽約中伏 離職要3個月通知 人工1成扣起當約滿酬金 事主：入世淺啲都俾佢呃到

理財智慧 21:10 2022/09/24

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打工仔求職，無非是求個薪高糧準福利好，在跟公司簽約時，要特別留意魔鬼在細節中，近日有網民在Facebook專頁「奴工處」發帖，指最近獲一間公司聘用，在首日上班正式簽約時，竟發現差點就中伏，嘆道「入世淺啲都俾佢呃到」。

事主以「份新工公司勁多賤招 入世淺啲都俾呃到」為題，指返新工第一日，跟公司簽約，HR當時才告訴他離職通知期要3個月，可是事主並非管理階層，一問之下，反被對方埋怨「是這樣的啦，你之前又冇問」。

聽到3個月離職通知期，事主原本已不爽，可接著對方竟再告訴他，把他要求的人工，扣起1成當作是約滿酬金，綁2年才能夠拎到本來就屬於事主要求的人工。

即係間公司幾垃圾都好，兩年合約期間都不可以辭職，否則我要求的人工就冇得拎返架喇。

延伸閱讀：【職場熱話】女新人返工2星期 不停修改文件被罵到喊 忍淚繼續完成工作 網民：下下比人鬧邊有心機做【見下頁

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同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

事主想，約滿酬金本來是一間公司給員工完約時的一個Bonus，而不是把原本屬於員工的月薪當作Bonus咁出。若該公司在合約期執笠，員工是不會拎得返這份血汗錢。

看到事主的遭遇，即引來網民熱烈討論，他們的回應：

唔係管理層要3個月通知，仲要綁2年先拎得晒人工，應該唔簽即閃啦

啲HR見工時講嘅野，同出offer時講嘅嘢有出入，就要打醒十二分精神

香港HR好多都唔係HR出身，裙帶關係入職幫手踢走叻人

勞工法例應該唔比咁綁？有啲誇張

出offer俾你應該有講清楚？如果真系到簽約果刻先轉，麻煩轉身走人。曬時間

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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責任編輯：李兆明

 

 

 

 

 

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