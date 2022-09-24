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頂層複式戶累減220萬　放盤1年8個月終連車位賣出

股樓投資 17:14 2022/09/24

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樓市交投淡靜，客源相對較少的複式單位，往往要劈價出售。其中馬鞍山雅典居有頂層複式戶，放盤長達1年8個月，終累減220萬元，連車位沽出。

世紀21奇豐物業趙詠欣說，雅典居8座頂層複式戶，實用面積1,435平方呎，3房2廳間隔，座向西北，享海景，放盤原叫價2,000萬元，但遲遲未能易手。經過1年8個月後，業主累計減價220萬元，終以1,780萬元連車位沽出上址，實用呎價約12,404元。

據了解，原業主於2005年11月以900萬元購入上址，持貨逾16年，現賬面獲利880萬元，物業期內升值約1倍。

延伸閱讀【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價 一房208萬有交易【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

雅典居 馬鞍山 世紀21 私人屋苑 二手市場

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