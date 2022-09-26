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【0+3】國泰航空下午2時起推里數兌換「標準賞」機票　涵蓋大阪、曼谷等8個旅遊熱點

Hot Talk 10:57 2022/09/26

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「3+4」改為「0+3」令港人積壓逾兩年的旅遊欲望瞬間引爆，客運業務垂危的國泰航空 （00023） 逐步恢復航班。國泰航空周末宣佈其里數換機票計劃「國泰里賞航班」，首次全數開放可預訂機位。

據國泰Facebook專頁，「國泰里賞航班」指定10月航班上的所有可預訂機位，均於9月26日下午2時起，開放以里數兌換「標準賞」。計劃涵蓋8個目的地，分別是大阪 、曼谷、仁川 、胡志明市、河內、宿霧、馬尼拉及吉隆坡等。

「國泰里賞航班」的預訂日期為2022年9月26日下午2時起，至10月24日中午12時。至於旅客可選旅遊日期，則為2022年10月1日至10月31日。

另外，國泰宣佈一系列里數相關優惠。客戶於國泰預訂機票到任何目的地，並以「里數+現金」組合付款，可享低至7折里數優惠。以渣打國泰Mastercard支付現金部分，可享額外10%里數回贈。至於未有足夠里數的客戶，亦可再轉換信用卡積分至里數，賺取高達15%額外里數。

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