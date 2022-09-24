世衛促富國助貧國抗疫 躺平等同雙手沾滿鮮血

多國陸續放寬出入境限制，部分國家更全面取消防疫限制迎接遊客入境。世界衛生組織（WHO）專家警告富裕國家勿過早躺平放棄防疫，也應協助低收入國家結束疫情，否則等同雙手沾滿鮮血。

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WHO資深顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）周五（23日）表示，他預計未來可能出現新一波疫情浪潮，呼籲富裕國家現時抗疫不應倒退，要繼續將新冠疫情視為全球問題。

他透露其小組專注於全球範圍内公平分配新冠疫苗、藥物及檢測工具，但尚未準備好走出應對大流行疫情的緊急階段，呼籲各國做好準備及確保有充足配套應對新一波疫情。

艾爾沃德更表示：

如果你現在睡着，而這波疫情在三個月內襲擊我們……上帝——你手上沾滿了鮮血。 （If you go to sleep right now and this wave hits us in three months... God - blood on your hands.）

他呼籲如果富裕國家認為新冠疫情已經結束，也應該幫助低收入國家做到這一點。

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艾爾沃德負責的協調小組也有負責新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX），曾被外界批評行動緩慢，更有人估計WHO將於今年秋天結束計劃。不過艾爾沃德表示隨著疫情變化，計劃只是調整重點而非結束。

COVAX在未來半年，將會致力為全球約四分之一未接種疫苗的醫護及長者供應疫苗，並加強檢測或治療。

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責任編輯：鄭錦玲