世衛促富國助貧國抗疫 躺平等同雙手沾滿鮮血

多國陸續放寬出入境限制,部分國家更全面取消防疫限制迎接遊客入境。世界衛生組織(WHO)專家警告富裕國家勿過早躺平放棄防疫,也應協助低收入國家結束疫情,否則等同雙手沾滿鮮血。

WHO資深顧問艾爾沃德(Bruce Aylward)周五(23日)表示,他預計未來可能出現新一波疫情浪潮,呼籲富裕國家現時抗疫不應倒退,要繼續將新冠疫情視為全球問題。

他透露其小組專注於全球範圍内公平分配新冠疫苗、藥物及檢測工具,但尚未準備好走出應對大流行疫情的緊急階段,呼籲各國做好準備及確保有充足配套應對新一波疫情。

艾爾沃德更表示:

如果你現在睡着,而這波疫情在三個月內襲擊我們……上帝——你手上沾滿了鮮血。

(If you go to sleep right now and this wave hits us in three months... God - blood on your hands.)