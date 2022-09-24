【蘋果新品】AirPods Pro 2另類「彩蛋」　鐳射刻印可直接於連接介面顯示

▲ 蘋果加入了新的設計，將AirPods Pro 2的鐳射刻印，同時顯示在連接介面上。

蘋果AirPods Pro（第2代）（下稱：AirPods Pro 2） 於昨（23日）正式開售，售價為1,849元。除了效能升級，蘋果也特意加入了新的設計，將AirPods Pro 2的鐳射刻印，同時顯示在連接介面上。

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據外媒MacRumors報道，用家在購買AirPods Pro 2時，可選擇免費的鐳射刻印服務，而當用家將AirPods Pro2連接到iPhone時，手機上的連接介面除了會出現AirPods Pro 2，更會出現有一模一樣的鐳射刻印外殼造型圖片。此「小彩蛋」雖然對其功能並沒有任何的影響，但仍能顯示出蘋果在設計上的小巧思。

AirPods Pro 2目前已正式開售，售價分別為1,849元，購買 AirPods Pro2更可獲 Apple Music 免費試用6個月。

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責任編輯：曾曉汶

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