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屯門兆山苑低市價15%沽　投資者趁機「超筍價」入市

股樓投資 16:36 2022/09/24

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二手樓價續跌，各區「筍盤」屢現，有投資者趁機入市，以低市價15%價錢，購買屯門兆山苑兩房單位。

美聯物業梁浩文說，兆山苑A座中低層2室，實用面積546平方呎，兩房間隔，獲同區投資客以408萬元（已補地價）承接，實用呎價約7,472元，較同類型單位低約15%。

資料顯示，原業主於2011年4月以173萬元購入上述單位，持貨11年多，現賬面獲利235萬元，物業期內升值約1.36倍。

延伸閱讀【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價 一房208萬有交易【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 補地價 兆山苑 美聯物業 屯門 二手市場

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