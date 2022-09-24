屯門兆山苑低市價15%沽　投資者趁機「超筍價」入市

二手樓價續跌，各區「筍盤」屢現，有投資者趁機入市，以低市價15%價錢，購買屯門兆山苑兩房單位。

美聯物業梁浩文說，兆山苑A座中低層2室，實用面積546平方呎，兩房間隔，獲同區投資客以408萬元（已補地價）承接，實用呎價約7,472元，較同類型單位低約15%。

資料顯示，原業主於2011年4月以173萬元購入上述單位，持貨11年多，現賬面獲利235萬元，物業期內升值約1.36倍。

延伸閱讀【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價 一房208萬有交易【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

同場加映【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機