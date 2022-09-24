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【藍月亮6993】藍月亮上半年收入28.8億元 虧損擴大2.4倍至1.49億元 人民幣貶值匯兌損失錄1.4億元

股樓投資 16:46 2022/09/24

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家庭清潔解決方案提供商藍月亮（06993）公布上半年業績，收入按年增長22.4%至28.8億港元，淨虧損由去年同期4,390萬元增加2.4倍至1.49億元，虧損主要來自集團持有的離岸人民幣銀行存款兌美元貶值，而錄得匯兌虧損約1.42億元，而非來集團主要業務營運。

按產品分類計算，期內衣物清潔護理產品收入24.5億元，按年上升25.2%，佔總收入比重85%；個人清潔護理產品收入2.3億元，按年升6.6%，佔比8%；家居清潔護理產品收入2億元，按年升11.6%，佔比7%。

延伸閱讀：【0+3起飛】國泰推「國泰里賞航班」 下周一開放以里數換領10月機票 包括大阪、仁川及曼谷等8個城市【見下頁

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同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

業績報告中指出，集團收入在疫情下仍錄得增長，主要由於銷售及分銷渠道的持續改革所帶來的強勁綫下銷售長，通過重組及擴充其銷售及營銷團隊，持續優化及擴大其綫下分銷網絡。

儘管原材料價格上升，且新冠疫情影響今年上半年集團於內地的銷售，集團成功利用其供應鏈管理及定價及行銷策略，以部份抵銷對毛率的影響，集團上半年毛利率下降0.5個百分點至53%。集團保持綫上渠道的領先地位，並於「618購物節」多個綫上平台銷量第一。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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藍月亮集團（06993） 港股 人民幣 家居 疫情

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