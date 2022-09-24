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屯門邁亞美海灣兩房海景戶　月租1.08萬租出

股樓投資 15:59 2022/09/24

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樓市前景未明，除了樓價出現調整，部分單位租金亦見回落，其中屯門邁亞美海灣低層全海景兩房單位，以月租1.08萬元租出。

祥益地產邱家邦說，邁亞美海灣4座低層C室，實用面積475平方呎，兩房間隔，擁全海景，屬優質戶，日前成功租出，月租1.08萬元，以實用面積計，呎租約22.7元。代理透露，該租客鍾情單位客廳及房間均擁全海景觀，加上業主願意調整租金，故承租上址。

邱家邦續稱，若以現時同類型單位的銀行估值約595萬計算，該單位租金回報率為2.2厘。

延伸閱讀【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價 一房208萬有交易【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

邁亞美海灣 屯門 祥益地產 二手市場 私人屋苑

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