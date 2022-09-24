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【內銀報告】羅兵咸永道：上半年內銀行業穩中承壓 59家內銀股盈利增長6.9％ 不良貸款率微降至1.36％

股樓投資 15:55 2022/09/24

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羅兵咸永道發表《銀行業快訊：同舟共濟，乘風破浪萬里航——2022年半年度中國銀行業回顧與展望》，顯示今年上半年，受到内地疫情衝擊和國際環境複雜多變等超預期因素影響，經濟下行壓力加大。銀行業總體平穩，利潤增速放緩，總資產加速增長，資產質量整體保持穩健但出現兩極分化。

報告指出，上半年59家上市銀行的整體淨利潤同比增長6.28%至1.09萬億元（人民幣，下同），撥備前利潤同比增長2.06%，較2021年同期均略有放緩。大型銀行營收穩定，股份制商業銀行與城農商行的利息收入增速放緩。

延伸閱讀：經濟搶先復常  10大值得留意的新加坡股票【見下頁

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同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

59家上市銀行的貸款質量指標整體保持穩健，不良貸款率較2021年末微降0.01百分點至1.36%，關注類貸款率降0.03百分點至1.84%，逾期率微升0.01百分點至1.42%。

上半年，上市銀行的淨利差、淨息差普遍呈收窄趨勢。個別股份制商業銀行和城農商行淨利差、淨息差呈上行態勢主要受益於結構調整、業務規模增長以及計息負債等綜合成本下降等原因。

截至2022年6月底，上市銀行整體資產較2021年底增長7.99%，較2021年下半年顯著提速。資產結構方面，上市銀行的客戶貸款持續增長，佔總資產比例基本穩定，政府債券投資力度上升，同業資產短期抬升。

期內上市銀行的負債總額為236.6萬億元，較2021年末增加8.43%，負債規模呈現持續增長趨勢。就負債結構而言，客戶存款仍是負債的主要來源。股份制商業銀行和城農商行客戶存款佔比持續上升，同業負債和應付債券佔比均有所下降。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

上市銀行的存款餘額持續增長，上半年增速較2021年上半年整體明顯提高。股份制商業銀行和城農商行存款增速均明顯快於負債整體增速。

2022年6月底，理財產品存續規模29.15萬億元。第一季度受理財產品「破淨」影響，理財產品存續規模略有下降，但第二季度市場企穩回升，理財產品規模重回29萬億元以上。

上市銀行上半年核心一級資本充足率整體呈下降趨勢。銀行業利潤增速放緩，內源資本補充能力有限，上市銀行的核心一級資本充足率均有不同程度的下降。

羅兵咸永道中國金融業主管合夥人張立鈞表示：「隨著實體經濟面臨的挑戰增加，銀行業經營環境也面臨較大的複雜性和不確定性，不過也存在積極發展因素。銀行應主動採取措施，做好逆周期調節，增強抵禦風險的韌性，持續推進改革和戰略轉型，助力經濟企穩復甦。」

羅兵咸永道香港金融服務合夥人姚家仁表示：「上半年，上市銀行的盈利指標總體呈現緩慢下行的趨勢。銀行業總體息差的壓縮使各上市銀行依靠資產規模帶來的創收效率不及以往。」

羅兵咸永道中國內地金融業合夥人楊尚圓表示：「隨著全球經濟增長不確定性增加，滯漲壓力持續，發達經濟體貨幣政策進一步收緊，內地貨幣政策放鬆對銀行淨息差造成了壓力，銀行盈利能力也面臨考驗。我們預期銀行業將繼續加大信貸投放力度，重點領域包括基建、先進製造業、科技創新、小微普惠等，同時促進綠色金融發展，並持續推進銀行業數碼化轉型。」

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記者：李兆明

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