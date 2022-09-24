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業主見加息步伐頻密　沽售元朗寶豐大廈　5年帳賺8萬

股樓投資 15:31 2022/09/24

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二手樓價持續受壓，尤其是本地銀行加息後，元朗寶豐大廈有業主因見加息步伐頻密，故賣樓套現。

美聯物業張瑋津說，寶豐大廈中層B室，實用面積211平方呎，一房間隔，日前以310萬元易手，實用呎價約14,692元。代理透露，原業主見加息步伐頻密，故放售套現減磅，原開價340萬元，終劈價30萬元放售。

資料顯示，原業主於2017年6月以302萬元購入物業，持貨逾5年，現賬面獲利8萬元，物業期內升值約2.6%。

延伸閱讀【有相睇】將軍澳靚裝公屋跌價 一房208萬有交易【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

上車盤 寶豐大廈 元朗 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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