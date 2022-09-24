【0+3起飛】國泰推「國泰里賞航班」 下周一開放以里數換領10月機票 包括大阪、仁川及曼谷等8個城市

港府周五（23日）宣布「0+3」新措施後，港人掀起機票搶購潮，而國泰航空（00293）宣布，推出「國泰里賞航班」計劃，指定10月航班上的所有可預訂機位，可以里數兌換「標準賞」，暢遊8個特選里賞目的地，下周一（26日）下午2時起開放。

是次可用里數換領的機票目的地，分別有大阪、仁川、曼谷、吉隆坡、河內、胡志明市、宿霧及馬尼拉。預計日期由2022年9月26日下午2時起至10月24日中午12時，旅遊日期為2022年10月1日至10月31日。

「國泰里賞航班」特選里賞目的地：

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若果你想前往其他目的地，於國泰預訂機票到任何目的地並以「里數+現金」組合付款，可享低至7折里數優惠。以渣打國泰Mastercard支付現金部分更可享額外10%里數回贈。不夠里數？可以再轉換信用卡積分至里數，賺取高達15%額外里數。

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記者：李兆明