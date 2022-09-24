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【配對捐贈】太古地產推「全麵關心你」配對捐贈 $50慈善義賣麵食禮盒

理財智慧 14:42 2022/09/24

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由太古地產（01972）策動的「全麵關心你」配對捐贈計劃回歸，邀請市民一齊推動互助關愛精神，響應惜食就要一齊食的共享精神。只要善長買一盒全麵，「全麵關心你」會配對捐一盒給社區，嚐美食兼行善。

「全麵關心你」計劃踏入第三年，今年邀請到太古城中心商戶誠品書店合作，共同懷著對美好社會的追求及實踐､ 蒐羅健康食材､ 構思煮食靈感。 每盒全麵內有一雙筷、兩款麵、三種口感!  

    點擊圖片放大
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同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

每盒全麵內有4款優質產品，以超值慈善價 $50 推出:

自然足跡 — 田園刀削麵 (400克)

新宏 — 黃金地瓜麵線 (600克)

金大副 — 鮮魚酥 (90 克)

為慶祝太古地產50周年，隨盒加送島嶼製作創意鐵木螺旋筷子一對，寓意與眾分享「筷」樂。

配對所得食材將捐贈予香港基督教女青年會及聖雅各福群會眾膳坊食物銀行，予有需要社群分享美食，分甘同味！

取貨詳情 ：

日期: 2022年10月14日至23日

時間: 上午10時 – 晚上10時

地點: 誠品生活太古店(太古城中心地下 74鋪)

網上訂購表格連結：https://cloud.edm.swireproperties.com/NoodlesForLove2022

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

 

 

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