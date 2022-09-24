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【國際金融中心】許正宇下周一到訪菲律賓為香港金融開拓商機　形容人才「良禽擇木而棲」

Hot Talk 14:39 2022/09/24

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許正宇下周一到訪菲律賓，為香港金融開拓商機。

財經事務及庫務局局長許正宇發表以《講好我們的財經故事》為題的網誌，指下周一將出訪菲律賓首都馬尼拉，參加亞洲開發銀行年度大會，並藉着菲律賓新政府於6月底上場，拜訪當地官員及企業，為香港金融專業服務尋找及開拓商機。

他又指，在東盟和國際層面，期待有機會在亞洲開發銀行的年會上，與出席的超過55個地區代表，分享香港在綠色金融和疫後可持續發展的成績和規劃，讓香港的財經金融品牌更亮，香港的國際金融中心故事更響。

另外，許正宇在一個電台節目上表示，當局一直籌備兩項金融投資活動，包括就金融科技周接觸不同界別人士，期望他們以不同方式參與。金管局亦正積極落實國際金融投資峰會的安排，重申要視乎科學和數據等做好下一步工作。

被問到本港人才流失問題，許正宇形容「良禽擇木而棲」，指人才是流動的，會流向有機遇及能帶來長遠發展的地方，可流走亦可回流。

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記者：余倩敏

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