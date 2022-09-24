18歲俄女KOL無視禁令玩IG 恐被判入獄6年

18歲俄羅斯女子洛吉諾娃為知名KOL，於社交平台Instagram（IG）坐擁超過55萬粉絲。俄羅斯政府早前頒令禁用IG，洛吉諾娃近日於網上投訴，不滿政府因她繼續用IG而起訴和通緝她，她更可能面臨6年監禁。

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俄羅斯總統普京 （Vladimir Putin）早於今年3月下令禁用Facebook（FB）及IG等西方社交媒體，更形容FB為極端組織，並對其提出刑事訴訟。

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洛吉諾娃（Veronika Loginova）不時在網上分享時尚資訊和穿搭，在俄羅斯政府頒布禁令後仍繼續在IG更新動態。

她近日在網上發布一則聲明，強調她沒有使用社交平台發布政治内容。但她8月身在巴黎期間收到母親電話，指政府派警察上門搜查其寓所，聲稱她使用IG引起過多人關注，警告她會因而被判入獄。

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洛吉諾娃更附上一封由檢察官辦公室寄給她的信，信中指控她作出在社交媒體吸引用戶的行為，繼續在IG和FB發帖會被視為參與極端組織活動。

她強調自己只是一名18歲少女和時尚blogger，質疑當局威脅要拘捕她的行為是否認真。她更揚言會考慮退出Instagram及逃離俄羅斯，也會在社交平台宣布她的最新決定。

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責任編輯：鄭錦玲