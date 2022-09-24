【VPN私隱安全】印度VPN資料蒐集法明生效　Proton VPN宣布移除當地伺服器

▲ Proton VPN表示，該企從不記錄使用者的IP位址、瀏覽器紀錄、DNS查詢，或任何危及使用者私隱的資訊，無意遵守印度此大規模的監控法令，因此決定移除印度的VPN伺服器。

印度政府今年4月公布一系列網路安全規範指令，規管VPN（Virtual Private Networks，虛擬私人網絡）服務，並將於明（25日）正式生效。惟此項法令遭到廠商及業界反彈。近日瑞士VPN供應商Proton VPN就宣布，已移除印度伺服器，但用家仍可透過國際伺服器、或新的Smart Routing伺服器來取得印度IP。

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將於明日生效的網路安全規範指令，主要針對VPN服務供應商、資料中心與雲端服務供應商。當局要求印度境內VPN服務供應商、資料中心與雲端服務供應商都必須儲存用戶資訊，儲存客戶姓名、電子郵件帳號、電話號碼與IP位址等，而且要保留5年，建立「開放、安全、信任及負責的網際網路」，以符合該國網路安全指引（Cyber Security Direction）。

Proton VPN表示，該企從不記錄使用者的IP位址、瀏覽器紀錄、DNS查詢，或任何危及使用者私隱的資訊，無意遵守印度此大規模的監控法令，因此決定移除印度的VPN伺服器。

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責任編輯：曾曉汶

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