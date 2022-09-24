【放寬入境】澳門特首賀一誠：料10月底、11月初恢復內地旅客電子簽注及旅行團　四省一市旅行團先行

澳門行政長官賀一誠表示，昨與中央開會後，決定恢復內地旅客赴澳的旅遊電子簽注及旅行團，預計需要1個月時間籌備，意味10月底或11月初才會落實。賀一誠強調「澳門不能躺平，亦冇無條件躺平」，因澳門與內地方面有緊密聯繫。他又提到，會就恢復內地旅客旅遊電子簽注及旅行團，設立清晰的熔斷及恢復機制。

綜合澳門傳媒報導，賀一誠在記者會上透露，首先會恢復四省一市，包括廣東、上海、浙江、江蘇、福建的赴澳旅遊電子簽注及旅行團。他解釋，一定會以廣東省為先，因廣東省最接近澳門，且兩地防疫溝通和機制比較好。

因應疫情設有熔斷及恢復機制

澳門將就內地旅客抵澳後一旦出現疫情，澳門如何應付，制定好機制並向中央交代。賀一誠又提到，若內地某一省市發生嚴重疫情，澳門會停止相關赴澳旅行團。相反，若澳門發生疫情，亦會有熔斷機制，同時亦設恢復機制，一定日數後可恢復正常旅行團赴澳，而毋須再向中央申請。

他又指，現時澳門每日有2萬多人次訪澳旅客，不足以滿足市場發展的需求，期望旅客量較現時多一倍，即每日約4萬多人次旅客訪澳，對澳門可有較平穩復蘇。

賀一誠又表示，各內地省市對內地旅客旅遊簽注有不同要求，澳門期望經過與中央的磋商後，能回復到2019年的規定。

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