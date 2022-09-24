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【烏克蘭戰爭】芬蘭成最後避風港 將阻俄人入境避兵役

環球社會熱點 13:18 2022/09/24

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俄羅斯宣布徵召30萬預備役後，大批俄羅斯男丁離開國境。大多數鄰近國家表明拒絕接收俄羅斯民眾，而芬蘭也宣布即將關閉與俄接壤邊境，阻止俄羅斯民眾持旅遊簽證入境逃避兵役。

【烏克蘭戰爭】烏4親俄地區公投 士兵上門逐戶收票 【下一頁】

波蘭及波羅的海三國本周較早時已經表明拒收俄羅斯民眾，立陶宛與愛沙尼亞均指，俄羅斯人遭徵召入伍不足以成為獲得庇護的理由。

芬蘭目前是仍允許持旅遊簽證的俄羅斯人入境的最後一個國家，只是減少了俄羅斯遊客可以申請簽證的領事預約數量。

芬蘭當局指一日内入境的俄羅斯民眾人數，為前一周的超過兩倍。邊防部門指周四（22日）約有7,000人由俄羅斯入境，其中約6,000人為俄羅斯人。

其中一個繁忙的過境點Vaalimaa有大量汽車排隊等候過境，車龍一度長達400米，官員預計周末時仍會維持繁忙。

【烏克蘭戰爭】俄父被徵召上戰場 女哭別：「一定要回來」（有片） 【下一頁】

不過芬蘭政府對成為主要過境國持謹慎態度，計劃在未來幾日內阻止所有俄羅斯人以旅遊簽證入境，外長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示屆時將會停止所有俄羅斯旅客入境。

俄羅斯目前仍開放對外邊境，但人們普遍憂慮普京將在下周實施戒嚴令，以防止男性進一步外流離開當地。

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責任編輯：鄭錦玲

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