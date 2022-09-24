  • 31°C
香港時間 : 2022924日 (週六) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Dyson新品】Dyson新無線吸塵機G5 Detect　可鎖住H1N1病毒

科技 13:37 2022/09/24

分享：

分享：

Dyson聲稱G5 Detect吸塵機可捕捉99.99%小至0.1的微米顆粒物、99.9% H1N1病毒和MS2病毒。

家居電器用品品牌Dyson近年積極研發不同產品，搶佔市場龍頭寶座。最近Dyson就看準抗疫防菌商機，宣布推出首款能吸病毒的Dyson吸塵機G5 Detect。

【俄烏大戰】美軍開發AI程式　協助烏克蘭預測補給需求

【Nothing新品】英初創Nothing預告推新產品　透明無線耳機將再登場？

Dyson聲稱G5 Detect吸塵機可捕捉99.99%小至0.1的微米顆粒物、99.9% H1N1病毒和MS2病毒，機內設HEPA 過濾系統，防止塵埃洩漏，避免病毒傳播。

另外，Dyson G5 Detect設「Fluffy Optic 光學檢測」技術，其光學滾筒吸頭可照亮兩倍隱形微塵，範圍擴展到30釐米。G5 Detect還新增LCD液晶屏幕，可實實顯示4種尺寸顆粒、顆粒物濃度變化、以及灰塵統計結果。

Dyson G5 Detect設HEPA 過濾系統，防止塵埃洩漏，避免病毒傳播。（Dyson資料圖片）

目前Dyson G5 Detect已於內地發售，7個吸頭售價5,999人民幣（約6,607港元）；10個吸頭版本售6,499人民幣（約7,158港元）。

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
2022/09/23
【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題
2022/09/23
【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題
【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務
2022/09/05
【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務
【懷舊風商機】第一代Walkman漲價5倍　中老年群體需求大增
2022/09/02
【懷舊風商機】第一代Walkman漲價5倍　中老年群體需求大增
【日本電器】Panasonic瞄準高價家電市場　擬亞洲推出日版產品
2022/08/31
【日本電器】Panasonic瞄準高價家電市場　擬亞洲推出日版產品

你可能感興趣

【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
12:03 2022/09/23
【日本自由行】Muji推「無印風」Airbnb　全屋使用Muji家具　現即接受預訂（多圖附連結）
【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題
11:00 2022/09/23
【iPhone 14修復】蘋果發布iOS 16.0.2更新　修復相機震動問題
【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務
22:00 2022/09/05
【淘寶傢俬】淘寶香港99 Mega Sale　增設本港傢俬頻道、除甲醛服務
家電 科技產品 網上購物 家具 家品 移動裝置 美容 家居 Dyson

下一篇文章

【俄烏大戰】美軍開發AI程式　協助烏克蘭預測補給需求
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科技一周回顧】「日本自由行」登香港Google搜尋榜首　富士康陸續拆除iPhone 14生產線
【科技一周回顧】「日本自由行」登香港Google搜尋榜首　富士康陸續拆除iPhone 14生產線
【Google新品】Google發布會前熱身　公開Pixel Watch預告
【Google新品】Google發布會前熱身　公開Pixel Watch預告
【AirPods Pro】新AirPods Pro開箱　主動降噪後「耳朵」仿如與世隔絶？
【AirPods Pro】新AirPods Pro開箱　主動降噪後「耳朵」仿如與世隔絶？
【Nothing新品】英初創Nothing預告推新產品　透明無線耳機將再登場？
【Nothing新品】英初創Nothing預告推新產品　透明無線耳機將再登場？
【摺疊iPhone】蘋果新專利曝光　屏幕可「自我修復」摺痕
【摺疊iPhone】蘋果新專利曝光　屏幕可「自我修復」摺痕
【日本開關】日本放寬入境政策　「日本自由行」即登香港Google搜尋榜首
【日本開關】日本放寬入境政策　「日本自由行」即登香港Google搜尋榜首
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款