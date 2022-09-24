【Dyson新品】Dyson新無線吸塵機G5 Detect　可鎖住H1N1病毒

▲ Dyson聲稱G5 Detect吸塵機可捕捉99.99%小至0.1的微米顆粒物、99.9% H1N1病毒和MS2病毒。

家居電器用品品牌Dyson近年積極研發不同產品，搶佔市場龍頭寶座。最近Dyson就看準抗疫防菌商機，宣布推出首款能吸病毒的Dyson吸塵機G5 Detect。

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Dyson聲稱G5 Detect吸塵機可捕捉99.99%小至0.1的微米顆粒物、99.9% H1N1病毒和MS2病毒，機內設HEPA 過濾系統，防止塵埃洩漏，避免病毒傳播。

另外，Dyson G5 Detect設「Fluffy Optic 光學檢測」技術，其光學滾筒吸頭可照亮兩倍隱形微塵，範圍擴展到30釐米。G5 Detect還新增LCD液晶屏幕，可實實顯示4種尺寸顆粒、顆粒物濃度變化、以及灰塵統計結果。

▲ Dyson G5 Detect設HEPA 過濾系統，防止塵埃洩漏，避免病毒傳播。（Dyson資料圖片）

目前Dyson G5 Detect已於內地發售，7個吸頭售價5,999人民幣（約6,607港元）；10個吸頭版本售6,499人民幣（約7,158港元）。

責任編輯：曾曉汶

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