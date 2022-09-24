【英鎊走勢】美國前財長薩默斯狠批卓慧思經濟政策「天真」、「一廂情願」　警告英鎊兌美元恐跌穿1算

▲ 美國前財長薩默斯狠評批卓慧思經濟政策「天真」、「一廂情願」。

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）接受外媒訪問時，批評英國首相卓慧思的經濟政策「天真」及「一廂情願」，又預期有關政策或會導致英鎊兌美元跌穿一算水平。

薩默斯形容，英國的經濟政策有如「一個新興市場將自己轉化為「第三世界」國家（submerging market）」。卓慧思實施英國1972年以來最激進的減稅計劃，經濟師憂慮英國政府無力承擔有關計劃，並擔心外界對英國債務水平上升的憂慮會引發一場貨幣危機。

「英國脫歐期間，英倫銀行政策落後了多少，現在又有這些財政政策。我認為英國會有很長一段時間，因實施主要國家中最糟的宏觀經濟政策而被人們所銘記。」他稱。

薩默斯直指，倘英國維持現有政策路徑，對於英鎊兌美元逐漸跌穿1算不會感到意外。英鎊兌美元周六曾低見1.0840，英鎊兌港元則一度僅報8.5092，見37年低位。

「對於英國而言，現在不是實施這種天真、一廂情願、供應學派經濟學的時候。」薩默斯說。

薩默斯在訪問中亦有提及美國聯儲局，認為美國應透過更為緊縮的財政政策，減輕儲局對抗美國通脹的重擔。他續指，美國倘更強調財策、減少對幣策的重視，將能夠締造更低利率的政策氣侯，美元現有的升值壓力亦可望因而減輕。

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記者：余倩敏