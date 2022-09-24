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費達拿係骨灰級粉絲？　檢閱網球一哥戴勞力士成王之路

13:07 2022/09/24

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9月15日，網球界三巨頭之一羅傑費達拿（Roger Federer）宣布完成正在舉行的利華盃（Laver Cup）後退休掛拍，結束其24年職業網球員生涯。這位堪稱最偉大球手之一的瑞士網球天王，參加過 1,500 多場比賽，贏得103個ATP單打冠軍，20個大滿貫冠軍，世界排名第一累計310周之多。

網球界四巨子難得聚首，費達拿拿手機自拍，輕輕一露腕上最新的AIR KING。（圖片：IG@laverclub）

AIR-KING系列腕錶：錶徑40毫米，精鋼錶殼，搭載3230型機芯，精鋼三格鏈節錶帶。（$57,400 ／Rolex）

日前在利華盃社交平台發放費達拿賽前練習片段，他有一個有趣小習慣，每次打波前才把手錶除下，並放在袋的側面。（圖片：IG@rogerfederer）

這位3歲接觸網球，17歲已曾登上青少年網球排名第一的網球界尖子，2001年是他職業生涯的轉捩點，雖在法網輸給哥列查（Alex Corretja），但在意大利米蘭網球賽決賽擊敗朱利安布特（Julien Boutter），奪得他個人首個ATP巡迴賽賽事單打冠軍，同年更在溫布頓網球錦標賽打敗七屆冠軍森柏斯，從此一舉成名。

2001年，在意大利米蘭網球賽奪得個人首個ATP巡迴賽賽事單打冠軍，當時才19歲的還是愛戴Nike Nike Triax Swift Analogue運動錶。（圖片：IG@Tennis TV）

同年，他被Rolex睇中邀做代言人，而他在網球場上更如虎添翼：1999年才首次打入TOP100，2002年5月便打入TOP10，是當時最年輕排名的頭10位網手。2004年首登「世一」之位，厲害到一個地步連續保持237周打破ATP紀錄。而每次拎獎盃的時候，都能見到他手上戴的永遠都是Rolex出品，有網民更說相比起Nike和Uniqlo，其對品牌專一程度，跟他與妻子的長情可媲美（他與同是網球手的妻子Miroslava Vavrinec邂逅於00年雪梨奧運會上）。

2006年溫布頓奪冠，費達拿戴上Day-Date款式，6年後，他亦戴上永恆玫瑰金款的 Day-Date II。

2009年費達拿贏得法網冠軍，在頒獎時他選戴了鉑金材質的 Yacht-Master II。（圖片：品牌提供）

在 2018 年墨爾本舉行的澳洲網球公開賽，是費達拿的最後一次，也是破紀錄第 20 次大滿貫。當他拿獎盃時，手上戴的正是當年新鮮出爐的Sky-Dweller ，這配備藍色錶盤年曆 GMT精鋼腕錶，盡顯他在Rolex代言人家族的地位。

2018年澳網冠軍，是費達拿最後一次大滿貫，他選了精鋼 Sky-Dweller 配備藍色錶盤年曆腕錶。（圖片：IG@rogerfederer）

Sky-Dweller GMT年曆腕錶：錶徑42毫米，白金鋼蠔式錶殼，搭載自家製9001型自動上鏈機芯，動力儲存72小時，防水100米，頂級天文台精密時計認證，白金鋼鏈帶。（$120,400／圖片：IG@rogerfederer）

自2001年成為Rolex代言人，費達拿亦非常識做，場內場外均錶不離手，跟品牌形影不離。而他有份策劃於2017年才開始舉辦的利華盃（向一代傳奇球手羅德利華致敬），Rolex亦是全力支持和合辦夥伴之一。

今年生日（8月8日）戴上「蝙蝠俠版」黑藍錶圈GMT-MASTER II 。（圖片：IG@rogerfederer）

2015年Rolex開IG 帳戶，他隨即發歡迎帖文，當時他所戴的是OYSTER PERPETUAL 34腕錶。（$42,600／圖片：IG@rogerfederer）

作為費達拿太座，Mirka Federer上是粉紅面Datejust。（圖片：IG@rogerfederer）

擔任代言21年的費達拿，就算宣布退休也沒忘記這位老拍檔。退休宣言以短片形式公內，短片只得一張照片作背景，而照片上可看到在布滿獎盃陳列櫃前，手上戴上一枚18K白金 Daytona悠然自得的他訴說心中不捨：

我已41歲，24年來打了超過1,500場比賽。網球待我遠較夢想中更慷慨，現在我必須承認是時候終結競賽生涯。

無預警宣布掛拍，並拍下退役短片宣言，手上戴的是白面Daytona。（圖片：IG@rogerfederer）

2016年出席巴塞爾國際鐘錶珠寶展（BASELWORLD），費天王即率先戴上該年推出的新作Daytona拍照打卡留念。（圖片：IG@rogerfederer）

而同一時期，在美國網球公開賽上有一位超新星網球手崛起，這位來自西班牙的卡洛斯艾卡拉斯（Carlos Alcarez）今年才19歲是今屆美網冠軍得主，已被Rolex看中獲邀代言，在領取獎盃時，他所戴的黑面Daytona，予人一種「接班人」的傳承，相信是費達拿樂意見到的場面吧！

今年才19歲成為今年美網男子冠軍得主的卡洛斯艾卡拉斯，已被Rolex看中，手上戴的是黑面Daytona。（圖片：品牌提供）

記者：黃鑑江
產品查詢：rolex.com

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