【烏克蘭戰爭】烏4親俄地區公投 士兵上門逐戶收票

烏克蘭東部4個由親俄政府控制的地區周五（23日）開始公投，決定是否加入俄羅斯聯邦。有武裝士兵逐家逐戶上門收集選票，不過俄方堅稱這是一場公平的選舉。

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烏克蘭東部盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）﹑南部基爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區的親俄地方政府周五起公投，投票將於下周二（27日）結束。

不過俄媒塔斯社（TASS）報道，這些地區僅於下周二設有現場投票程序，其餘日子會於社區及逐家逐戶收集選票的形式進行。

英國廣播公司（BBC）引述部分烏克蘭民眾指，當地政府派武裝士兵逐家逐戶收集選票。民眾需以口頭形式作答，然後由士兵記錄其投票意向。

扎波羅熱的梅利托波爾（Melitopol）一名婦女透露，有兩名向俄方投誠的當地人帶兩名俄軍前往其父母的住宅，給了一張選票叫其父母簽名。

據悉，每戶家庭有一張選票。這名婦女的父親表示反對加入俄羅斯聯邦，其母就詢問士兵會有甚麼後果。士兵就表示沒有甚麼後果，不過其母仍然憂慮會遭到迫害。

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美國總統拜登（Joe Biden）形容公投為一場騙局，稱俄羅斯及親俄勢力違反國際法，公投是他們試圖以武力吞併烏克蘭部分地區的虛假藉口，更指美國永不承認烏克蘭的領土會是其餘國家的一部分。

英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，英國有證據表明俄羅斯官員已為虛構的選民投票率和公投支持率設定了目標。他指俄羅斯計劃本月底正式吞併烏東4個地區。

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責任編輯：鄭錦玲