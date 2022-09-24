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【股匯危機】道指急挫486點 失守3萬大關 英鎊創37年低 美匯指數升穿113

環球政經 09:16 2022/09/24

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美國聯儲局加息0.75厘後，環球金融市場大波動，牽動資金流向，美匯指數周五（23日）晚升穿113，續創20年新高；英國減稅方案激進，英鎊匯價創37年新低；美股三大指數亦急挫，道指更失守3萬大關。

聯儲局維持積極加息步伐，加深市場對經濟衰退的憂慮，道指周五最多曾跌826點，低見29250點創52周新低，最終收市報29590點，下跌486點或1.6%；標普500指數收報3693點，跌64點或1.7%；納斯達克指數收報10867點，跌198點或1.8%。

延伸閱讀：經濟搶先復常  10大值得留意的新加坡股票【見下頁

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同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

歐洲3大指數亦全面下跌，德國DAX指數收報12284點，跌247點或2%；英國富時指數收報7018點，跌140點或2%；法國CAC指數收報5783點，跌135點或2.3%。

環球匯市亦立立亂，美國連續3次加息0.75厘，預期年底前仍會加息1.25厘，令資金湧向美元。美匯指數收報113.02，升1.5%；資金入美債市避險，10年期國債孳息率報3.685厘。

英國公布最新減稅方案，其中包括取消將公司稅上調至25%的計劃，取消收入超過15萬英鎊的45%最高稅率等。政府估計到2026-27年減稅方案總額將達450億英鎊。消息公布後英鎊匯價急挫，英鎊兌美元一度低見1.102，再創37年低位，英鎊兌港元則報8.673。

美國前財長薩默斯（Lawerence Summers）指批評英國新首相卓慧思（Liz Truss）的經濟政策，為英鎊跌至與美元平價創造了條件，認為英鎊兌美元有機會跌至1算。

同場加映：【青姐話】重心再下移 止蝕恐太遲

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記者：李兆明

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