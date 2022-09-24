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【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行緊急大幅加息　以挽救危機

股市 03:46 2022/09/24

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【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行立即大幅加息　以重建市場信心

在英鎊及英國債券出現歷史性大跌後，德銀外滙研究環球主管George Saravelos緊急呼籲，英倫銀行需要緊急大幅度加息，有別以往加息周期的決策，認為非常規的手段可以安撫市場。Saravelos指出，呼籲是出於個人觀點，有別於德銀經濟學家觀點。

英國10年期債息已暴升至3.8厘，超越美國10年期債息，英鎊一度暴瀉3.74%，兌美元低見1.084，兌港元險守8.5關。

英鎊兌港元跌至8.5關（下圖）

Saravelos表示，在英國現時利率及英鎊環境下，市場已發出非常強烈的訊號，不願為英國額外的財赤提供資金。究竟下一步如何已很清晰明確，就是下周盡早加息，以重新獲得市場信任。Saravelos續指，英倫銀行需要發出強烈訊號，表明願意不惜一切代價，迅速壓低通脹，並將實際利率回重正值。

英國政府為刺激計劃提供資金，計劃額外發行624億英鎊國債。Saravelos指，若央行取消昨日公布的減債計劃，將適得其反，並將令財政主導，置央行於危險的地位，財政當局將擁主導權，令央行壓止通脹的目標毁於一旦。

【連番出手】外滙大戶壓歐元、撼日圓　再賭英鎊1算

【英鎊走勢】英國減稅方案出台　英鎊滙價急挫至37年低　兌港元跌至8.6算

記者：譚志偉

美股 貨幣政策 財政政策 外滙 債券 經濟 港元 加息 英國 英倫銀行

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