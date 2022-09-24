【換滙攻略】日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？

日本首相岸田文雄日前宣布，日本將於10月11日恢復個人旅遊免簽證入境，同時取消入境人數限制，意味港人最快下月可以免簽證到日本自由行旅遊。然而大家準備銀彈「唱YEN」之時，圓滙周四（22日）曾跌穿145關創逾24年低後，財務省旋即干預日圓滙市，令圓滙一度升穿141，滙價如此劇烈波動，該何時「唱YEN」好？

獨立外滙商品分析師盧楚仁向本報表示，隨着官方出手干預日圓滙市，相信本來想沽日圓的交易員現階段不敢出手，料短期內日本當局和市場會就圓滙水平互有攻守，倘若官方短期內作出更多干預，不排除圓滙或升至139水平（以一美元兌7.85港元計，即約5.6算），但對於非投機者的市民，如果打算短期赴日本旅遊，可在目前水平143.2（約5.4算）水平兌換日圓。

美滙續破頂 港銀不足兩月再加美元儲蓄存息

另一邊廂，美元持續走強，美國聯儲局前日宣布連續第3次大手加息0.75厘後，美滙指數昨日更上破112，續創逾20年新高。盧楚仁表示，市場預期聯儲局11月初議息後會連續第4次加息0.75厘，故議息之前，非美元貨幣料繼續弱勢。他預計，美滙指數有機會於下次議息前，見120至121水平。

滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、渣打香港 （02888） 等多間銀行，前日及昨日陸續公布上調美元儲蓄存款戶口利率25點子（100點子等於1厘）、至年利率0.5厘，是不足2個月再度上調該等戶口息率。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，加息周期內，將港元儲蓄轉做美元儲蓄以賺更高息的做法可行，惟客戶需自行判斷聯儲局將何時宣布首次減息。

富邦1年最高 恒生7天8.5厘最勁

美元定存息水平遠超美元儲蓄存款息，多間銀行鬥搶美元下，昨日首現衝破4厘的超高長息。富邦昨日將1年期美元定存息大幅上調60點子，新息率高達4.3厘；至於7天短存，以恒生的8.5厘為全城最高。

港元定存方面，富邦昨日亦將1年期的年息提高40點子，達3.7厘，起存額100萬港元。東亞銀行 （00023） 1年期港元定存，年息亦有3.4厘，起存額10萬港元。

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記者：胡學能