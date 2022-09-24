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【俄烏大戰】美軍開發AI程式　協助烏克蘭預測補給需求

科技 11:15 2022/09/24

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美軍正開發AI程式，分析烏克蘭各地軍需品及救援物資的耗用及庫存情況。（法新社資料圖片）

俄烏戰爭已持續約7個月，有效地調配資源變得更為重要。近日美軍就開發一套人工智能（AI）程式，分析烏克蘭各地軍需品及救援物資的耗用及庫存情況，從而提高物資配送到烏克蘭的效率。

【俄烏戰爭】諾基亞、愛立信料年底前　全面撤出俄羅斯市場

【無人機】烏克蘭籲國民捐贈無人機　組智能空軍遙距監察俄軍

據美國媒體Defense One報道指，負責協調將北約和世界各國官方和民間捐贈的物資分發予烏克蘭軍方的「國際捐贈協調中心」(International Donor Coordination Center, IDCC) ，目前主要的運作方式，是由烏克蘭國防部提出物資需求，再由IDCC進行評估及配送的安排。

為了提高效率，美軍決定開發AI程式，並預計在年底前應用。美軍第十八空降軍（XVIII Airborne Corps） 科技高管Jared Summers表示，美軍目前雖然有「Advana」後勤資料庫管理系統，但由於IDCC的資源是來自世界各地難以整合，加上軍用裝備無法在每件貨物裝設感應裝置作追蹤，所以目前仍在解決相關痛點。

【黑客攻擊】地緣政治衝突加劇網絡犯罪　全球惡意軟件攻擊數量升11%

責任編輯：曾曉汶

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