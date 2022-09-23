【解碼│日圓匯價】各國陸續用儲備干預滙價　分析：日本只能單獨作戰　

日圓滙價近日急挫，日本政府周四無預警地干預滙市，令美元兌日圓由146高位回落。雖然當局出手干預成功扳回一仗，但分析指其他國家未必會作出與日本一樣行動，令日本在這場貨幣戰爭要單獨作戰。

廣場協議難再出現

美元兌日圓經過周四的干預後，昨波幅相對較少。分析指，繼印度和智利等國動用美元儲備對抗美滙升勢後，日本成為最新干預美元的主要經濟體，認為外滙市場問題與1980年代確實有相似之處，當年美國、日本、英國、法國及德國5大已開發工業國簽訂《廣場協議》，聯合干預外滙市場，使美元兌日圓及德國馬克等主要貨幣有秩序性地下調，以解決美國巨額貿易赤字，從而導致日圓大幅升值。

但市場人士認為在各國利益分化下，現時情況不會如當年一樣，以《廣場協議》方式解決，全球能夠協調去削弱美元的可能性微乎其微。而美國財政部本身也不可能干預市場弱化美元，故日本政府只能繼續單獨作戰，讓日圓跌勢放緩，預計未來會出現更多逆向貨幣戰爭。

Vanda Research策略師Viraj Patel表示如果有新的《廣場協議》，那協調時必不可少地有美國政府的參與，他指大量歷史經驗表明，當貨幣政策不配合時，引導外匯市場「逆風而行」是白費力氣。

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編輯：葉志偉



