  • 26°C
香港時間 : 2022923日 (週五) 23:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解碼│日圓匯價】各國陸續用儲備干預滙價　分析：日本只能單獨作戰　

宏觀解讀 23:14 2022/09/23

分享：

分享：

日圓滙價近日急挫，日本政府周四無預警地干預滙市，令美元兌日圓由146高位回落。雖然當局出手干預成功扳回一仗，但分析指其他國家未必會作出與日本一樣行動，令日本在這場貨幣戰爭要單獨作戰。

廣場協議難再出現

美元兌日圓經過周四的干預後，昨波幅相對較少。分析指，繼印度和智利等國動用美元儲備對抗美滙升勢後，日本成為最新干預美元的主要經濟體，認為外滙市場問題與1980年代確實有相似之處，當年美國、日本、英國、法國及德國5大已開發工業國簽訂《廣場協議》，聯合干預外滙市場，使美元兌日圓及德國馬克等主要貨幣有秩序性地下調，以解決美國巨額貿易赤字，從而導致日圓大幅升值。

但市場人士認為在各國利益分化下，現時情況不會如當年一樣，以《廣場協議》方式解決，全球能夠協調去削弱美元的可能性微乎其微。而美國財政部本身也不可能干預市場弱化美元，故日本政府只能繼續單獨作戰，讓日圓跌勢放緩，預計未來會出現更多逆向貨幣戰爭。

Vanda Research策略師Viraj Patel表示如果有新的《廣場協議》，那協調時必不可少地有美國政府的參與，他指大量歷史經驗表明，當貨幣政策不配合時，引導外匯市場「逆風而行」是白費力氣。

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

相關文章：

【歐洲經濟】德法9月PMI製造業初值齊跌　英國服務業PMI跌穿50

【英鎊走勢】英國減稅方案出台　英鎊滙價急挫至37年低　兌港元跌至8.6算

編輯：葉志偉


　

 

開啟hket App，閱讀全文
貨幣政策 外滙 經濟 日圓 美元

下一篇文章

【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低　市場質疑重組策略及資本狀況
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【壓力測試】金管局調低按揭壓測指引　3厘降至2厘、即時生效　「與逆周期措施無關，未確認樓市下行」
【壓力測試】金管局調低按揭壓測指引　3厘降至2厘、即時生效　「與逆周期措施無關，未確認樓市下行」
【美股市況】環球貨幣大戰　英鎊37年低歐元20年低　美滙發狂升穿112　道指跌451點穿3萬關（不斷更新）
【美股市況】環球貨幣大戰　英鎊37年低歐元20年低　美滙發狂升穿112　道指跌451點穿3萬關（不斷更新）
【港股夜期+ADR】英國危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】英國危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」
【香港通關】馬時亨：香港即使入境檢疫安排放寬至「0+7」作用亦不大　「兩頭唔到岸，在水中央，遲早浸死」
【0+3】國泰官網睇機票要排隊18分鐘　國泰：10月逾93對航班飛日本、12月復飛北海道札幌
【0+3】國泰官網睇機票要排隊18分鐘　國泰：10月逾93對航班飛日本、12月復飛北海道札幌
【香港通關】李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」　取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替（不斷更新）
【香港通關】李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」　取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款