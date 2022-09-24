港鐵接納小蠔灣車廠換地要約 建造費360億元

港鐵(00066)宣布，2020年《施政報告》公布發展公司位於小蠔灣的現有車廠用地，預期中長期可提供公私營房屋合共約20000個單位。為推展公司位於小蠔灣的現有車廠用地的擬議發展項目及進行相關的車廠改建工程，公司已申請換地，並於周五(23日)接納政府的換地要約。

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在換地要約方面，公司據此將向政府交還交回地段，而政府將向公司批出原址的重批地段，並受協議備忘錄的條款及條件所規限。公司維持其現有車廠的功能及營運，並將分階段遷移及重置該車廠，以進行擬議物業發展項目，該發展項目的總樓面面積約86.1萬平方米。

公司亦將進行該用地相關部分的平整工程，並於該用地的該等部分的工程竣工後向政府交回該等部分，以實行公營房屋發展項目。重批地段的私人發展項目將分階段發展，該發展項目第一期於2022年展開，預計私人發展項目最後一期將於2039年起相繼落成。公司將於簽署相關批地文件時全數繳付地價。

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為配合新社區的交通需要，公司將會在現有東涌綫沿綫的小蠔灣建造新的鐵路車站。公司於周五與運輸及物流局局長（代表政府）就小蠔灣站的融資安排、設計、建造、營運前籌備工作、營運及維修訂立項目協議，而公司將擁有、營運及維修小蠔灣站。公司須自行全數支付小蠔灣成本，並須承擔因實行小蠔灣項目而產生的所有土地徵用費用。公司須盡合理的努力完成小蠔灣項目，使小蠔灣站能夠在預定開始營運日期開始商業營運。公司預期於2023年第三季開始建造小蠔灣站，以及於2030年年底前開始商業營運。

港鐵預期建造新的小蠔灣站、重置車廠、物業備置工程及地盤平整工程的費用合共約360億元。公司目前預計將於未來15年左右產生該等費用，並將以上述重批地段的發展項目所產生的財務回報及其內部資源為該等費用提供資金。倘於預定開始商業營運日期之後開始商業營運，公司須從地鐵賺取的收入中撥出若干金額，以為地鐵的網絡改善工程提供資金。

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