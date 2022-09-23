▲ 【投行重組】瑞信股價現跌10%創紀錄新低 市場質疑重組策略及資本狀況

近年瑞士第二大銀行瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）陷入困境，瑞信周四（22日）被逼出面澄清，公司沒有退出美國市場的計畫，但市場對於瑞信即將進行的戰略調整及資本狀況仍存有疑慮。

瑞士上市的瑞信集團現跌10%，報4.16瑞士法郎。

此前有外電指，瑞信正考慮退出美國市場，該行發聲明指，報導絕對有誤，而且毫無依據。然而瑞信否認消息後，但仍面臨以下問題，包括是否需要通過資產出售或發行股票籌集資金，以支持計劃在下個月實施的新戰略中採取的任何舉措。

瑞信去年起深受雙重醜聞打擊 正進行年內第二次重組

瑞信自去年年初被捲入對沖基金Archegos爆倉及英國供應鏈融資公司Greensill破產雙重醜聞以來，股價已經下跌約三分之二。目前瑞信集團目前正在進行不到一年以來的第二次重組，正研究裁減、退出或維持那些業務。

瑞信在經歷了一系列的虧損和失誤後，新任行政總裁Ulrich Koerner和董事長Axel Lehmann希望重塑外界對於該行的信心，冀重新開始盈利。

此前亦有報道指，瑞信有意出售證券化產品業務，涉約750億美元資產。然而瑞信發言人重申該行立場，待下個月發布第3季業績時，將向投資者更新戰略審查進度，「在那之前評論任何潛在的方法還為時過早。」

花旗質疑瑞信退出美國市場是否理想做法

花旗分析師Andrew Coombs質疑瑞信全面退出美國市場是否可取，一方面，瑞信有意為其證券化產品業務吸引外部資本，並可能評估融資和信貸業務，上述方向很大程度地退出美國市場相互吻合。

花旗稱：「雖然釋放長期資本潛力巨大，但擔心資本會被『困在』美國，而短期的費用則可能十分龐大，」該行認為瑞信這一步可能走得太過。

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