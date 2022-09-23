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【利財筆記】林本利：貨幣滙率與商品價格關係

名人薈萃 22:30 2022/09/23

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筆者之前在此專欄列出過去10年，30年及50年各種主要外幣的滙率，以及標準差，供讀者參考，方便趁低吸納。近日美滙指數升穿110點，歐元創20年新低，英鎊亦一度跌穿9算，現在入市已接近過去一段長時間的最低位。

美元強勢衝擊他國貨幣

市場憧憬美國聯儲局持續加息，美滙由一年多前在90點以下，衝上110點。美元強勢，歐元、英鎊及日圓都跌至五體投地，而加元及澳元跌幅相對較小，並未跌至歷史平均價減2個標準差，即是最低的2.3%範圍。究其原因，是油價及商品價格仍然高企，遠高於過去一段長時間的平均價，令加元及澳元這兩隻與商品價格相關的貨幣未有像歐元、英鎊及日元一樣急挫。

【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

筆者蒐集歷史數據（每月收市價），運用統計學的簡單迴歸分析法（Simple Regression Analysis），查證加元跟油價（美國期油），以及澳元跟商品價格（商品指數CRB）的關係。結果一如所料，都是正相關，相關性很強，反映油價可以解釋加元變動的R平方（R squared）接近70%，商品價格可以解釋澳元變動的R平方亦接近50%（見附表，及圖一和圖二）。由此可見，要等到油價跌至過去20年平均價（67美元一桶）以下，以及商品價格跌至過去28年平均位（204點）以下，到時加元及澳元才會回落更多。

美元與油價呈負相關

筆者亦嘗試運用簡單迴歸分析法，查證美元跟油價的關係，結果顯示是負相關，油價高企時，美元較弱，今年因俄烏戰爭而令油價高企，同時美國加息令美元張勢，屬不正常現象，過去數月的數據大幅偏離回歸綫（見圖三迴歸綫上箭咀所指的離羣值Outliers）。油價高企，加上強美元，自然令依賴進口石油的國家通脹加劇，市民生活百上加斤。

筆者考慮過運用類似方法，查證美元跟金價的關係。但由於過去20至30年，金價由數百美元一盎司，升至2,000美元以上，同期美滙指數則有升有跌，所以兩者相關性及解釋能力都會很低。
根據筆者觀察，若以過去幾年短期走勢而言，美元轉強時，金價一般轉弱，但亦有很多其他因素，例如地緣政治，大國沽售黃金儲備，避險等因素，影響金價走向。既然金價走向難以掌握，黃金又沒有利息可收，還是少揸黃金較好。 

本文節錄至777期（2022年9月10日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳

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