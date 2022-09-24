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【香港經濟】港大副校長王于漸：香港競爭力「好快」追回新加坡　有信心隔離放寬至「0+0」

宏觀解讀 11:58 2022/09/24

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港大發表香港經濟白皮書，中為港大首席副校長王于漸。

港大經管學院發表本年度《經濟政策綠皮書》，港大首席副校長王于漸指出，為提升競爭力，香港需於25年內締造千萬人口城市，以目前約750萬人口推算，年均需注入10萬人口。

王于漸：容許租住公屋、建交換制度可解決房屋錯配

面對人口增加的後續土地問題，王于漸指，問題不單是土地不足，而是資源錯配。他認為政府應放寬公屋限制，如容許租住公屋、重新將長者及不從事經濟活動住戶編排至更遠地區，又指設官方交換公屋單位制度將更能善用公屋單位。私型及居屋市場方面，他指應容許租置及居屋業主將單位自由出租；而人口老化下在大灣區設立「銀髮邨」發展長者社區，將更進一步釋放房屋空間。

亞洲環球研究所所長鄧希煒：宜建碳交易中心、買賣生產許可促低碳生產

經濟轉型方面，亞洲環球研究所所長鄧希煒提到，近年流行環境保護、社會責任及管治（ESG）。單靠綠債及基金等投資產品、指標並不足夠，應建立碳交易中心，推動區塊鏈等先進交易方式，亦可透過買賣生產許可（Permit）方式，讓各生產商能以低碳方式分配碳排放額。

發展綠色及金融科技涉及人才，鄧希煒指因本地培養自家人才需時，或需從中學階段起培養，吸納海外人才則以科技及工業專才較理想。鄧希煒建議，可參照英國早前推出「高潛力人才」工作簽證計劃及廢除雙重印花稅，減低產業「空心化」。

鄧希煒續指，在地少人多環境下，香港企業可專注工業鏈上游的設計工作，發展生物科技、食品科技、綠色科技等範疇。回應近日有紙包飲品回收商不獲續租，鄧希偉認為僅屬個別事件。

王于漸︰香港競爭力「好快」追回新加坡

近日香港競爭地位被指遭新加坡追上，王于漸認為只屬短期疫情影響，有信心只要疫情過後「好快」追回，港府放寬回港隔離政策至「0+3」有助吸引海外人才來港，認為香港有望達致「0+0」，但港府仍需審視放寬入境政策對市民健康風險及對醫療系統的負擔。王于漸又稱，香港及新加坡為兩個不同經濟體，各具不同特色，認為香港具上市及財富管理等金融產業優勢。

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

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【香港經濟】據報政府正考慮0+7兩方案　李家超：政府抗疫不走回頭路、積極研究防疫調整空間

記者：宋佩恩

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